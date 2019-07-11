المالكي في حلقة خاصة لبرنامج 'المناورة' الليلة على السومرية

تبث السومرية الفضائية في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس حلقة خاصة من برنامج "المناورة".

وضيف الحلقة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث جاء هذا اللقاء قبل يوم من عقد مؤتمر لحزب الدعوة الاسلامية الذي سيعقد يوم غد الجمعة.

وبرنامج "المناورة" هو برنامج سياسي من تقديم الإعلامي غزوان جاسم، يستضيف سياسيين عراقيين وشخصيات لها علاقة بالشأن العام السياسي، ويطرح معهم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية، ويستوضح منهم الإتهامات والتصريحات الصادرة بحقهم.