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الإعلان عن تشكيل تحالف القوى في مجلس الانبار يضم ٢٤ عضوا

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كشف مصدر محلي في الانبار، الخميس، عن شكيل تحالف القوى العراقية في مجلس الانبار، مبينا انه يضم ٢٤ عضوا في المجلس.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم الإعلان عن تشكيل تحالف القوى العراقية في مجلس الانبار".

 

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واضاف ان "التحالف يضم ٢٤ عضوا من أعضاء المجلس فضلا عن المحافظ ونائبيه".

 

وأكد النائب عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي، امس الأربعاء، أنه لا يوجد أي حراك سياسي لإقالة المحافظ علي فرحان الدليمي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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