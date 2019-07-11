الإعلان عن تشكيل تحالف القوى في مجلس الانبار يضم ٢٤ عضوا

كشف مصدر محلي في الانبار، الخميس، عن شكيل تحالف القوى العراقية في مجلس الانبار، مبينا انه يضم ٢٤ عضوا في المجلس.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم الإعلان عن تشكيل تحالف القوى العراقية في مجلس الانبار".

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واضاف ان "التحالف يضم ٢٤ عضوا من أعضاء المجلس فضلا عن المحافظ ونائبيه".

وأكد النائب عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي، امس الأربعاء، أنه لا يوجد أي حراك سياسي لإقالة المحافظ علي فرحان الدليمي.