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مسؤول حزب الدعوة بنينوى ينفي استقالة ٥٥ عضوا شبكيا من الحزب

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نفى مسؤول حزب الدعوة في نينوى عباس الشبكي، الخميس، استقالة ٥٥ عضوا شبكيا من الحزب.

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن استقالة ٥٥ عضوا من المكون الشبكي في حزب الدعوة الإسلامية عارية عن الصحة".

 

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واضاف "اننا لم نصرح هكذا تصريح ولم يتم استقالة أبناء الشبك في حزب الدعوة الإسلامية"، مشيرا الى "اننا متمسكون بمنهاج الحزب ومبادئه وليس بالأشخاص".

 

يذكر ان وسائل اعلامية تناقلت خبرا تضمن ان 55 عضوا شبكيا من حزب الدعوة قدموا استقالتهم من الحزب لعدم إنصافهم من قبل اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد المؤتمر العام لحزب الدعوة.


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