“iraq results third” الآن ملفات نتائج الصف الثالث متوسط 2019 العراق الدور الأول برقم التلميذ عبر وزارة التربية العراقية moedu.gov.iq

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2019، تستعد وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول جميع المحافظات العراقية، هذا وقد صرج مصدر مسئول من داخل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت لجيردة الصباح العراقية أن المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت قد أنجزت بالفعل جميع عمليات التصحيح لدفاتر الإجابات الخاصة بطلاب الثالث المتوسط في معظم وغالبية المحافظات العراقية، ولم يتبقى إلى الآن سوى محافظة أو اثنين على الأكثر، كما أكد لبمصدر أن اللجنة تقوم حاليا بتصيح وإنجاز ما تبقةى من مواد دراسية التي لم يتم إنجاز تصحيحها حتى الآن.

نتائج الصف الثالث متوسط 2019

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 من المرجح اعتمادها وإعلانها رسميا اليوم الخميس الموافق 11 تموز 2019، وأكدت الوزارة أن النتائج سوف يتم إعلانها وفقا لآلية متفق عليها من قبل وزير التربية العراقية، وذلك حتى يتم إعلان النتائج في عموم المحافظات في وقت واحد، وذلك حتى يستطيع الطلاب والطالبات تقديم اعتراضاتهم على نتائج الامتحانات في وقت معين تحدده وزارة التربية العراقية ووفقا لشروط وضوابط معينة ستعلنها وزارة التربية عقب إعلان النتيجة مباشرة.

روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن نسبة النجاح هذا العام في الثالث المتوسط الدور الأول 2019 قريبة جدا من نسبة النجاح العام الماضي، وأعلنت الوزارة أن نتائج الثالث المتوسط سوف تكون متاحة عقب اعتمادها مباشرة من خلال الروابط التالية

وزارة التربية العراقية

موقع ناجح

موقع النجاح

حيث سيتم رفع النتائج عبر هذه الروابط على هيئة ملفات تحميل بي دي إف، يقوم الطالب بالدخول عليها بالرقم الامتحاني ثم يقوم باختيار المرحلة والمحافظة التابع لها، ثم يقوم بتحميل الملف الخاص به.