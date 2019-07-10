مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في محافظة كركوك، انفجرت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف أن "القوات الأمنية قطعت الطق المؤدية إلى مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدبي والمصابين إلى مشفى قريب".



وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.