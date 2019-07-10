اخبار العالم / اخبار العراق

مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في محافظة كركوك، انفجرت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف أن "القوات الأمنية قطعت الطق المؤدية إلى مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدبي والمصابين إلى مشفى قريب".


وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا