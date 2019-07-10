مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في محافظة كركوك، انفجرت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة".
وأضاف أن "القوات الأمنية قطعت الطق المؤدية إلى مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدبي والمصابين إلى مشفى قريب".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.
وأضاف أن "القوات الأمنية قطعت الطق المؤدية إلى مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدبي والمصابين إلى مشفى قريب".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.
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