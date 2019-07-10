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انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع، مساء اليوم، ضمن منطقة واحد اذار في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وتشهد كركوك بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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