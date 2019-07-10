افاد مصدر امني، الاربعاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع، مساء اليوم، ضمن منطقة واحد اذار في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد كركوك بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.