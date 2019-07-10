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رئيس ريال مدريد يُعيد التفكير بضم نيمار

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2019-07-10 | 20:45

رئيس ريال مدريد يُعيد التفكير بضم نيمار

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عاد فلورنتينو بيريز رئيس للتفكير في ضم ، بعدما تراجع مؤخرا عن فكرة التعاقد معه، لكن على ما يبدو أن نجم سان جيرمان مازال هدفًا للملكي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن علم برغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، لكن مسؤولي النادي الكتالوني على ثقة بأن نجمهم السابق سيتجاهل العرض.

وتشير التقارير إلى أن نيمار يريد العودة إلى كامب نو، كما أخبر باريس سان جيرمان بذلك، ورغم تأكد بيريز من تلك المعلومة، إلا أنه يحاول التعاقد معه بناء على رغبة باريس في بيعه للريال، ولهذا السبب عاود الاتصال بنيمار.


وتواصل ريال مدريد مع والد نيمار حتى نهاية شهر آيار الماضي، لكنهم توقفوا عن تلك الاتصالات بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق مع اللاعب، وهو ما نجح فيه برشلونة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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