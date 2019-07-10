رئيس ريال مدريد يُعيد التفكير بضم نيمار

2019-07-10 | 20:45
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عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرا عن فكرة التعاقد معه، لكن على ما يبدو أن نجم سان جيرمان مازال هدفًا للملكي.
وتشير التقارير إلى أن نيمار يريد العودة إلى كامب نو، كما أخبر باريس سان جيرمان بذلك، ورغم تأكد بيريز من تلك المعلومة، إلا أنه يحاول التعاقد معه بناء على رغبة باريس في بيعه للريال، ولهذا السبب عاود الاتصال بنيمار.
وتواصل ريال مدريد مع والد نيمار حتى نهاية شهر آيار الماضي، لكنهم توقفوا عن تلك الاتصالات بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق مع اللاعب، وهو ما نجح فيه برشلونة.
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