اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في منفذ الشيب شرقي البلاد. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتعاون المشترك ووفق معلومات متبادلة بين مكتب المخابرات ومكتب الأمن الوطني وصورة جهاز السونار التابع لشعبة المتفجرات شكلت لجنة مشتركة في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان للكشف على العجلة نوع براد محمل بفاكهة التفاح الممنوع من الاستيراد حسب توجيهات وزارة الزراعة".



وأضافت أنه "تم ضبط فاكهة التفاح داخل الحرم الكمركي ونظم على اثره محضر إتلاف بغية الحفاظ على المنتوج المحلي".



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