برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة تضم 23 وزيرًا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



منح برلمان إقليم كردستان العراق الشمالي اليوم حكومة مسرور بارزاني الثقة كتاسع تشكيلة وزارية في عمر الإقليم، وضمت أربعة أحزاب وممثلين اثنين عن المسيحيين والتركمان، حيث أدى وزراؤها فورًا اليمين الدستورية.

"الخليج 365": في جلسة خاصة عقدها برلمان إقليم كردستان الأربعاء في مدينة اربيل مقر البرلمان وعاصمة الاقليم فقد صوّت النواب بالغالبية الساحقة بالثقة على حكومة جديدة شكلها مسرور بارزاني رئيس جهاز أمن الاقليم نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث حصلت على تأييد 88 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 111 عضوا.

تضم تشكيلة حكومة اقليم كردستان الجديدة 9 وزراء من الحزب الديمقراطي الكردستاني و7 من الاتحاد الوطني الكردستاني و4 من حركة التغيير ووزيرا واحدا للحزب الاشتراكي الكردستاني ووزيرا يمثل التركمان وآخر المسيحيين بينهم ثلاث وزيرات.. وكما يلي:

مسرور بارزاني رئيساً للحكومة (الديمقراطي الكردستاني).

قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة (الاتحاد الوطني الكردستاني).

فرست احمد وزيراً للعدل (الديمقراطي الكردستاني).

شورش اسماعيل عبدالله وزيراً لشؤون البيشمركة (التغيير).

ريبر احمد خالد وزيراً للداخلية ( الديمقراطي الكردستاني).

آوات جناب نوري صالح وزيراً للمالية والاقتصاد (التغيير).

سامان حسين برزنجي وزيراً للصحة ( الديمقراطي الكوردستاني).

آلان حمه سعيد صالح محمد وزيراً للتربية ( الديمقراطي الكردستاني).

دانا عبد الكريم حمه صالح عبد الرحمن وزيراً للإعمار والإسكان (التغيير).

10.ساسان عثمان عوني حبيب وزيراً للبلديات والسياحة ( الديمقراطي الكردستاني).

11. آرام محمد قادر أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد الوطني الكردستاني).

12. دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط (الاتحاد الوطني الكردستاني).

13. كويستان محمد عبدالله معروف وزيرةً للشؤون الاجتماعية (التغيير).

14. محمد سعيد علي وزيراً للثقافة والشباب (الاتحاد الوطني الكردستاني).

15. عبد الله محمد احمد وزيراً للشهداء والمؤنفلين (الحزب الاشتراكي).

16. بيكرد دلشاد شكرالله وزيرةً للزراعة والموارد المائية (الاتحاد الوطني الكردستاني).

17 .كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة والصناعة (التغيير).

18.آنو جوهر عبد المسيح عبدوكا وزيراً للنقل والاتصالات (عن المسيحيين).

19. بيشتوان صادق عبد الله وزيراً للاوقاف والشؤون الدينية ( الديمقراطي الكردستاني).

20 .كمال محمد صالح خليل وزيراً للكهرباء ( الديمقراطي الكردستاني).

12. خالد سلام سعيد شواني وزيراً للاقليم (الاتحاد الوطني الكردستاني).

22. آيدن معروف سليم وزيراً للاقليم (عن التركمان).

23. فالا فريد ابراهيم وزيرةً للاقليم ( الديمقراطي الكردستاني).

اثر التصويت بالثقة على التشكيلة الحكومية فقد ادى رئيسها ونائبه والوزراء اليمين الدستورية، ثم تم عرض الخطوط العامة لبرنامج الحكومة من قبل رئيس وزراء الاقليم.

Advertisements

برلمان اقليم كردستان العراق منعقدا

وقد رشح الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر عام 2018 مسرور بارزاني، الذي كان يشغل رئيس جهاز أمن الاقليم لتشكيل الحكومة التاسعة في كردستان العراق.



مسرور بارزاني من رئاسة جهاز أمن الاقليم الى رئاسة حكومته

يشار الى ان مسرور مسعود مصطفى بارزاني من مواليد عام 1969 وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانضم إلى صفوف قوات البيشمركة عام 1985. وقد أكمل تعليمه الثانوي في إيران.. ثم حصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن.

وقد شكل مسرور مؤسسة بارزاني الخيرية عام 2005، وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1999.. وشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان منذ عام 2012.. ويتقن اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية.

وكان الرئيس الجديد لاقليم كردستان نجيرفان بارزاني قد كلف في 12 من الشهر الماضي مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم خلال مدة 30 يوما، حيث تعهد بالتعاون مع جميع الاطراف لإنجاز حكومة خدمات خلال الفترة المحددة دستوريا وهو ما تم فعلًا.

جاء ترشيح مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم بعد فوز حزبه الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم في 30 سبتمبر عام 2018 بحصوله على 45 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وحركة التغيير على 12 مقعداً، وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد، وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد، وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد، وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات، وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.