اجتماع امني عراقي تركي لبحث التعاون الامني ومكافحة الارهاب

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن انعقاد اجتماع امني عراقي تركي، مؤكدة أنه بحث قضايا عدة منها التعاون الامني ومكافحة الارهاب.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ترأس وفد العراق في الاجتماع الأمنيّ العسكريّ التنسيقيّ مع الجانب التركيِّ".

وأضافت أن "هذا الاجتماع يعتبر ذا أهمية كبيرة للبلدين إذ تم التباحث في عدد من القضايا، ومنها: التعاون الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب، والرغبة المُشترَكة في العمل نحو الارتقاء بالعلاقات بشكل يتوافق مع تطلعات الشعبين الصديقين".



ولفت بيان الوزارة الى ان "الجانبين دعا إلى المزيد من التعاون الأمنيِّ بين البلدين؛ لأنه مهم لأمن المنطقة كلها؛ ولأنه يشكل ركيزة أساسيَّة في تحقيق التنمية، مع التأكيد على أهمِّية تنفيذ مُخرَجات هذا الاجتماع المُهمّ، والاستمرار في عقد اللقاءات، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في بغداد".