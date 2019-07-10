كردستان تصدر بياناً حول القصف المدفعي الايراني

أصدرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، بياناً حول القصف المدفعي الإيراني الذي طالب مناطق داخل حدود الإقليم، وأودى بحياة مواطنة واصابة اثنين آخرين بجروح.
وأضافت أن "القصف الايراني أسفر عن استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين من اسرة واحدة".
وجدد حكومة الإقليم، تأكيدها على أن "اقليم كردستان اثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام اراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع امن واستقرار الدول المجاورة"، معبرة عن "استنكارها وقلقها من كلتا العمليتين".
ودعت، القوات الايرانية الى "وقف قصفها على اراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".
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