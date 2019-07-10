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كردستان تصدر بياناً حول القصف المدفعي الايراني

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أصدرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، بياناً حول القصف المدفعي الإيراني الذي طالب مناطق داخل حدود الإقليم، وأودى بحياة مواطنة واصابة اثنين آخرين بجروح.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع اقليم كردستان، شهدت هجوماً مسلحاً، أمس الثلاثاء، استهدف عناصر من الحرس الثوري الايراني (باسدران)، مما دفع حكومة الجمهورية الاسلامية الى الرد عبر قصف المناطق الحدودية داخل حدود اقليم كوردستان بالمدفعية".

وأضافت أن "القصف الايراني أسفر عن استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين من اسرة واحدة".

وجدد حكومة الإقليم، تأكيدها على أن "اقليم كردستان اثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام اراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع امن واستقرار الدول المجاورة"، معبرة عن "استنكارها وقلقها من كلتا العمليتين".

ودعت، القوات الايرانية الى "وقف قصفها على اراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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