كردستان تصدر بياناً حول القصف المدفعي الايراني

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع اقليم كردستان، شهدت هجوماً مسلحاً، أمس الثلاثاء، استهدف عناصر من الحرس الثوري الايراني (باسدران)، مما دفع حكومة الجمهورية الاسلامية الى الرد عبر قصف المناطق الحدودية داخل حدود اقليم كوردستان بالمدفعية".وأضافت أن "القصف الايراني أسفر عن استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين من اسرة واحدة".

وجدد حكومة الإقليم، تأكيدها على أن "اقليم كردستان اثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام اراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع امن واستقرار الدول المجاورة"، معبرة عن "استنكارها وقلقها من كلتا العمليتين".

ودعت، القوات الايرانية الى "وقف قصفها على اراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".

