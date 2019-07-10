'الدولية الذرية': إيران تخصب اليورانيوم إلى 4.5%

أفاد دبلوماسيون بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق، بأن إيران تخصب اليورانيوم إلى 4,5%، أي بما يزيد عن النسبة المسموحة في الاتفاق النووي.
وكانت الوكالة قد أكدت زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم قبل يومين، دون ذكر أي أرقام محددة.
تجدر الإشارة إلى أن "الذرية الدولية" التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، ليست طرفا فيه، وانتهاك طهران شروط الاتفاق لا ينطوي على انتهاك اتفاقية الضمانات التي تنظم علاقتها بالوكالة الدولية.
وقال دبلوماسي أوروبي عن اجتماع اليوم الذي عقد بطلب من الولايات المتحدة: "لم نكن تريده"، مضيفا بغضب: "سيكون ذلك فرصة ليعبّر الجميع عما في بالهم".
من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى "الذرية الدولية" كاظم غريب آبادي في حديث لصحيفة "دي تسايت" النمساوية حرص طهران على الحفاظ على الاتفاق النووي، مضيفا أنه بإمكان إيران العودة عن كل الخطوات المتخذة مؤخرا خلال ساعة واحدة، إذا ما أوفى شركاؤها بالتزاماتهم بالقدر الذي فعلته هي.
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