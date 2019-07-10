بالصور.. حملة لازالة التجاوزات غرب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن حملة لازالة التجاوزات غرب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الشعلة قامت بحملة لازالة التجاوزات ضمن منطقة الدولعي المحلة 432 ازالت خلالها عدد كبير من الاكشاك والبسطات والتي كانت تغلق احد الشوارع الرئيسية وحولته الى سوق شعبي".



وأضاف انها "قامت مسبقاً بحملة لازالة ذات التجاوز الا ان المتجاوزين وبعد إصرارهم على التجاوز وقطع الشارع الذي يربط شارع الضغط بشارع المسعودي باشرت ملاكاتها مدعومة بالقوات الامنية برفع وازالة التجاوزات وفتح الشارع امام حركة السير والمرور".



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