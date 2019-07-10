بالفيديو: 21 حقيبة تتكون منها حكومة كردستان... وبارزاني سيتولى هذه الوزارة

تحظى مسارات استكمال تسمية الفريق الوزاري الجديد لكردستان باهتمام دولي ومحلي واسع. فالأنظار تتّجه صوب برلمان الاقليم الذي سيمنح ثقته الى حكومة الرئيس المكلف مسرور بارزاني في المدة الزمنية المنحسرة بين العاشر والثاني عشر من الشهر الحالي، بعدما انهى مكتب هيئة النزاهة في الاقليم تدقيق قوائم المرشحين للحقائب الوزارية.أحدى وعشرون حقيبة وزارية تكونت منها حكومة بارزاني، والتي وزعت حقائبها بين الحزب الديمقراطي الحاصل على عشرة منها وثمانية للاتحاد الوطني، اما حركة التغيير فاكتفت فقط بثلاث وزارات.

وفي قبالة ذلك ظفر حزب البارتي برئاستي الاقليم وحكومته، فيما يحتفظ قوباد طالباني وحزبه بمنصبي نائب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان.

وفي الطرف الآخر، يغيب آشتي هورامي عن التشكيلة الوزارية الجديدة لكردستان نظراً لتهم الفساد التي تلاحق الرجل إبّان تسلمه المنصب طيلة السنوات الماضية. إذ تشير المصادر أن رئيس الفريق الوزراي مسرور بارزاني سيدير وزارة الثروات الطبيعية بالوكالة لحين الاتفاق على شخصية تحظى بمقبولية الاحزاب الكردستانية.



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