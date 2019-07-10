السجن المؤبد لعراقي بتهمة اغتصاب وقتل مراهقة في ألمانيا

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فيسبادن: حكمت محكمة ألمانية الأربعاء بالسجن المؤبد على عراقي أدين باغتصاب وقتل مراهقة في جريمة أثارت غضبًا وصدمة في البلاد استغلها اليمين المتطرف للتنديد بالمهاجرين المسلمين.

استغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون القتل الوحشي للشابة سوزانا ماريا فيلدمان بعمر 14 عاًا، في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء.

دانت المحكمة المتهم علي بشار (22 عامًا) الذي رُفض طلبه للجوء، بالقتل، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ورأت المحكمة التي عقدت في فيسبادن، المدينة التي وقعت فيها جريمة القتل في مايو العام الماضي، أن الجريمة تنطوي على قسوة استثنائية، أي إنه من المستبعد منحه إطلاق سراح مشروط بعد 15 عامًا في السجن.