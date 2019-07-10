أربعة أحزاب تشكل حكومة إقليم كردستان العراق

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فيما قدم رئيس الوزراء المكلف في إقليم كردستان العراق الشمالي مسرور بارزاني تشكيلة حكومته الوزارية إلى البرلمان الذي قرر اليوم عقد جلسة له الأربعاء للتصويت عليها فقد تم الإعلان عن مشاركة أربعة أحزاب في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهي التاسعة للإقليم.

"الخليج 365": قررت رئاسة برلمان إقليم كردستان الاثنين عقد جلسة الأربعاء المقبل للتصويت على المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم مسرور بارزاني وتشكيلته الوزارية.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان الاثنين تابعته ""الخليج 365"" إنها قررت عقد جلسة الأربعاء "لمنح الثقة لرئيس الوزراء، وقراءة أسماء الوزراء من قبل المكلف بتشكيل الحكومة ثم أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ونوابه ووزراء التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى عرض الخطوط العامة لبرنامج الحكومة من قبل رئيس وزراء الإقليم.

تشترك في تشكيلة الحكومة ثلاثة أحزاب رئيسة، هي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، فيما سيتولى الحزب الديمقراطي الاشتراكي حقيبة وزارية واحدة.

وقد رشح الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر عام 2018 إضافة إلى مسرور رئيسًا للحكومة كلًا من ريبر أحمد بارزاني لوزارة الداخلية وفالا فريد لوزارة العدل وسامان برزنجي لوزارة الصحة وآشتي هورامي للنفط وكمال محمد صالح لوزارة الكهرباء وآلان حمه سعيد لوزارة التربية وفرست أحمد لوزارة التنسيق بين الحكومة والبرلمان وبيشتيوان صادق لوزارة الأوقاف وساسان عوني لوزارة البلديات وسفين دزيي لدائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان.

من جهته رشح الاتحاد الوطني الكردستاني كلًا من قوباد طالباني نائبًا لرئيس حكومة الإقليم ريواس فائق رئيسًا لبرلمان الإقليم وشيخ جعفر شيخ مصطفى نائبًا لرئيس الإقليم وشورش إسماعيل وزيرًا للبيشمركة وحمه حمه سعيد وزيرًا للثقافة ودرباز كوسرت رسول للتخطيط وآرام حمة مينا للتعليم العالي والبحث العلمي وبيكرد طالباني للزراعة وخالد شواني وزيرًا لوزارة الإقليم.

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أما حركة التغيير فقد رشحت كلًا من جلال جوهر نائبًا لرئيس حكومة الإقليم لشؤون الإصلاح ومصطفى سيد قادر نائبًا لرئيس الإقليم وآوات شيخ جناب وزيرًا للمالية وكويستان محمد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجالاك مهندس لوزارة الإعمار والإسكان وبرزو مجيد لوزارة التجارة.

أما الحزب الرابع، وهو الديمقراطي الاشتراكي، فقد كانت من نصيبه وزارة واحدة هي الشهداء والمؤتلفين، ورشح لها عبد الله محمود.

وكان الرئيس الجديد لإقليم كردستان نجيرفان بارزاني قد كلف في 26 من الشهر الماضي رئيس جهاز أمن الإقليم مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم خلال مدة 30 يومًا، حيث تعهد بالتعاون مع جميع الأطراف بإنجاز حكومة خدمات خلال الفترة المحددة دستوريًا.

في حال حصولها على ثقة البرلمان ستكون حكومة مسرور بارزاني هي التاسعة في الإقليم، حيث شدد في كلمة له على أنه سيحاول "جاهدًا وبمساعدة جميع الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الجديدة أن أضع التشكيلة الوزارية التاسعة أمام برلمان كردستان في الوقت المحدد لكي نتمكن من البدء بتقديم الخدمات اللائقة إلى الشعب والوطن".

جاء تكليف مسرور بارزاني بمهمته الجديدة بعد 24 ساعة من موافقة برلمان الإقليم على ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث خاض منذ ذلك الوقت مباحثات ماراثونية مع القوى والأحزاب الكردية التي تعاني خلافات صعبة حول مواقف الإقليم من القضايا المحلية وتوزيع المناصب العليا.

وجاء ترشيح مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم بعد فوز حزبه الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم في 30 سبتمبر عام 2018 بحصوله على 45 مقعدًا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدًا، وحركة التغيير على 12 مقعدًا، وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد، والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد، وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد، وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد، وقائمة آزادي على مقعد واحد، إضافة إلى مقاعد كوتا الأقليات، وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الإقليم البالغة 111 مقعدًا.