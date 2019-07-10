أمانة بغداد يكافئ عصام حمد بالتجديد لموسم آخر

2019-07-10 | 10:33
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أعلنت إدارة نادي أمانة بغداد، عن تجديد تعاقدها مع المدرب عصام حمد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
وقال رئيس النادي، فلاح المسعودي في بيان، إن "الهيئة الإدارية اتفقت على بقاء المدرب عصام حمد، على رأس الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل".
واشار إلى أن "هذه الخطوة ستسهم بالاستقرار الفني للفريق وبدء مرحلة الإعداد للموسم القادم بشكل جيد".
ووقع حمد على عقد تدريب أمانة بغداد، في الـ29 من شهر كانون الأول من العام الماضي، خلفاً للمدرب أحمد خلف.
واشار إلى أن "هذه الخطوة ستسهم بالاستقرار الفني للفريق وبدء مرحلة الإعداد للموسم القادم بشكل جيد".
ووقع حمد على عقد تدريب أمانة بغداد، في الـ29 من شهر كانون الأول من العام الماضي، خلفاً للمدرب أحمد خلف.
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