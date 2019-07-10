المرور تدعو مالكي مركبات الحمل الى مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات لتثبيت لوحاتهم

دعت مديرية المرور العامة، الاربعاء، مالكي مركبات الحمل الى مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات لتثبيت لوحاتهم.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، ان "على مالكي مركبات الحمل المسجلة في بغداد، مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات ابتداءا من يوم الاثنين المصادف 15 تموز الحالي، لتثبيت لوحاتهم".

واضاف ان "الدوام في الموقعين بحسب توجيه مدير المرور العام سيكون من الصباح وحتى الساعة السابعة مساء".

واعلنت مديرية المرور العامة، في الثاني من تموز الحالي، وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية، مشيرة الى توزيعها على مواقع التسجيل بعد 10 ايام.