دعت مديرية المرور العامة، الاربعاء، مالكي مركبات الحمل الى مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات لتثبيت لوحاتهم.
وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، ان "على مالكي مركبات الحمل المسجلة في بغداد، مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات ابتداءا من يوم الاثنين المصادف 15 تموز الحالي، لتثبيت لوحاتهم".
واضاف ان "الدوام في الموقعين بحسب توجيه مدير المرور العام سيكون من الصباح وحتى الساعة السابعة مساء".
واعلنت مديرية المرور العامة، في الثاني من تموز الحالي، وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية، مشيرة الى توزيعها على مواقع التسجيل بعد 10 ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تدعو مالكي مركبات الحمل الى مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات لتثبيت لوحاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.