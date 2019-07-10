دولة أوروبية ستلغي التأمين الصحي على أدوية المثليين

أوضحت صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى الضوء الأخضر لإلغاء التعويضات الخاصة بأدوية الهوميوباتي أو أدوية "المثلية"، وذلك بعد عشرة أيام من قرار هيئة الصحة العليا التي أوصت باستعادة مبالغ أدوية الهوميوباتي في حال التأكد من عدم فعاليتها العلاجية.
وتشهد فرنسا منذ أشهر تباينا في المواقف بخصوص الحفاظ على التأمينات الصحية لأدوية الهوميوباتيا أو إلغائها.
السيدة فاليري بوانسو، المديرة العامة لمختبر "بوارون" الفرنسي، والذي يعتبر رائدا عالميا في المعالجة المثلية اعتبرت أن القرار يمثل نوعا من "الهراء" حيث قالت: "نعتبر أن الانتقاص من المعالجة المثلية سيكون هراء من وجهة نظر الصحة العامة لأن الفرنسيين الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى تعويض المعالجة المثلية، سيذهبون بالضرورة للأطباء الذين لا يعرفون المعالجة المثلية أو الذين يبحثون عن حلّ لتعويض أسعار الأدوية، وبالتالي سنشهد مرة أخرى تزايد العديد من وصفات المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات والمؤثرات العقلية".
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