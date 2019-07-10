دولة أوروبية ستلغي التأمين الصحي على أدوية المثليين

الخبر الذي تطرقت إليه صحيفة "ليزيكو" أكدته وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزين في حوار مع يومية "لوباريزيان". بوزين أكدت أنّ السلطات ستضع حدا لتعويضات أدوية الهوميوباتي بداية يناير-كانون الثاني لعام 2021.



وتشهد فرنسا منذ أشهر تباينا في المواقف بخصوص الحفاظ على التأمينات الصحية لأدوية الهوميوباتيا أو إلغائها.

السيدة فاليري بوانسو، المديرة العامة لمختبر "بوارون" الفرنسي، والذي يعتبر رائدا عالميا في المعالجة المثلية اعتبرت أن القرار يمثل نوعا من "الهراء" حيث قالت: "نعتبر أن الانتقاص من المعالجة المثلية سيكون هراء من وجهة نظر الصحة العامة لأن الفرنسيين الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى تعويض المعالجة المثلية، سيذهبون بالضرورة للأطباء الذين لا يعرفون المعالجة المثلية أو الذين يبحثون عن حلّ لتعويض أسعار الأدوية، وبالتالي سنشهد مرة أخرى تزايد العديد من وصفات المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات والمؤثرات العقلية".