خبير اقتصادي: على القطاع المصرفي الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات الرقمية

اكد عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط، على ضرورة الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات الرقمية من قبل القطاع المصرفي.

وقال المشاط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "البنوك العراقية (الحكومية – الخاصة) حتى تتمكن من الازدهار، يتوجب عليها الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم والإسراع في تحقيق التحول الرقمي لديها".

واضاف المشاط ان "القطاع المصرفي العراقي شهد تغيرات هائلة على مدار العقد الماضي، بدايةً من الوفاء بالمتطلبات المالية ووصولاً إلى انتشار نماذج الأعمال القائمة على النُظم البيئية وظهور الأجهزة والقنوات والتقنيات الحديثة".

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وأشار إلى أن "الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لوضع العمليات التنظيمية وزيادة الكفاءة قد تزيد من هامش الربح في المدى القصير للبنوك".

وبين المشاط ان "التحول الرقمي الصحيح يمنح ميزة دائمة، من خلال إحداث ثورة في تجربة العملاء في جميع نقاط التواصل الرقمية المصرفية".