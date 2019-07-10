صوت برلمان اقليم كردستان، الاربعاء، على منح الثقة لمسرور بارزاني رئيسا لحكومة الاقليم. وقال مراسل الخليج 365، ان برلمان اقليم كردستان صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الاقليم. Advertisements واضاف ان البرلمان صوت ايضا على قباد طالباني نائبا لرئيس حكومة الاقليم. وعقد برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسة منح الثقة لحكومة رئيس وزراء المكلف مسرور البارزاني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمان كردستان يمنح الثقة لمسرور البارزاني رئيسا لحكومة الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.