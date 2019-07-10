برلمان كردستان يعقد جلسة منح الثقة لحكومة مسرور البارزاني

وقال مراسل الخليج 365، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة منح الثقة لمسرور البارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان، وقراءة أسماء الوزراء ومنحهم الثقة من قبل برلمان كردستان.

وأضاف المراسل، أن الجلسة ستشهد أيضاً، اداء القسم القانوني للبارزاني ونائبه والوزراء، وقراءة الفقرات الرئيسية من برنامج عمل الحكومة.

