نائب يدعو إلى إلغاء 'صفقة فساد تسوية' عقد سيارات 'ميتسوبيشي'

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الأربعاء، إلى إلغاء "صفقة فساد تسوية" عقد سيارات "ميتسوبيشي". وقال الصيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نطالب بإلغاء صفقة فساد تسوية عقد سيارات الميتسوبيشي والعمل بمقررات المجلس التحقيقي المصادق من قبل وزير الداخلية (في ذلك الحين) عادل عبد المهدي". ودعا الصيادي أيضاً، إلى "معاقبة كل المسؤولين عن صفقة فساد العقد وكذلك التسوية، ومعاقبة أصحاب المولات والمتنفذين الذين ذكرهم مفتش عام وزارة الداخليه وتضمين المبلغ على كل المخالفين".

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