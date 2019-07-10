نائبة تدعو إلى ملاحقة مصارف 'استغلت' مزاد العملة بـ'طرق ملتوية'

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، إلى ملاحقة مصارف "استغلت" مزاد العملة خلال السنوات السابقة بـ"طرق ملتوية لإشباع جشعها"، مشيرةً إلى أن أحد أصحاب المصارف كان يسكن "بغرفة في بيت أهله" في منطقة شعبية، وأصبح "ملياديراً بشكل مفاجئ".
وأضافت، أن "على الدولة ان تباشر بتطبيق مبدأ (من أين لك هذا) على المصارف الأهلية وتتابع مصادر أموالها، سيما وأن هناك مصارف قدمت وثائق ومستندات مزورة، وكلنا نتذكر تصريحات السيد هوشيار زيباري عندما كان وزيراً للمالية عندما قال إن هناك ستة مليارات دولار اختفت في ليلة وضحاها، أي تم تحويلها الى حساب وهمي، أما آن الأوان للجهات الرقابية أن تسترجع أموال الشعب المسروقة وتلاحق المفسدين؟".
وشددت نصيف على، "ضرورة قيام رئيس الوزراء والجهات الرقابية كافة بملاحقة حيتان الفساد الذين يحاولون اليوم ارتداء رداء العفة معتقدين أن ذاكرة الشعب مثقوبة، علماً بأننا سنفتح هذا الملف أمام الإدعاء العام وسنقدم كافة الأدلة والمعلومات المتوفرة لدينا، ونأمل أن يقوم الناشطون والحقوقيون وكل العراقيين الشرفاء بفضح هؤلاء اللصوص".
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