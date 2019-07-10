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مطعم ميسي يمد يد المساعدة للمحتاجين

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لم يتردد أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ، بمد يد المساعدة للمتضررين من موجة البرد القارس في بلاده، وذلك عن طريق توفير الطعام لهم بالمجان.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المطعم الذي يملكه ميسي وعائلته في مسقط رأسه، روزاريو، يقوم بتوفير الطعام الساخن لمن لا يمتلكون مأوى أو منزل.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مدير مطعم "في آي بي"، الذي يملكه ميسي، قوله: "بالإضافة للطعام، بدأنا بتقديم القهوة والمشروبات الغازية للمحتاجين".


وبحسب مدير المطعم أرييل ألمادا فقد "جاء العديد من المحتاجين لتناول الطعام، وكانوا محترمين جدا".

وأكد ألمادا أن المطعم سيستمر بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين لمدة 15 يوما، ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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