التربية: اعلان نتائج الثالث متوسط قريبا جدا

ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت لصحيفة اﻟــﺼــﺒــﺎح ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻧــﺠــﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻﻏــﻠــﺐ المحافظات وﻻﻏــﻠــﺐ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ". واﻛﺪ اﻧﻪ "ﻣﻦ المؤمل اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة"، لافتا الى انه "ﺳﻴﺘﻢ اﻋﻼﻧﻬﺎ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﻟﻴﺘﻢ اﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي وﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻮﺣــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺪارس اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ". وتابع ان "النتائج ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺳﻮﻳﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ عليها ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣــﺪارﺳــﻬــﻢ ووﻓـــﻖ آﻟــﻴــﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋــﻼن ﻋﻨﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ"، مشيرا الى ان "ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ الماضي". Advertisements واكد ان "الـﻠــﺠــﺎن اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗــﻴــﻖ ﻣــﺎ اﺧــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادﺧــﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ المادة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ واﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ"، موضحا ان "المديرية ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋـــﺪاد اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﻨــﺠــﺎح اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد والمحافظات، وﻫــﻨــﺎك ﻧﺴﺐ ﺳﺘﻜﻮن للناجحين والراسبين ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣــﻊ ﻋـــﺪد المدارس وﻧــﺴــﺐ ﻧــﺠــﺎﺣــﻬــﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﻋﺪاد اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻواﺋﻞ والمحافظات اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ". وبين المصدر ان "المديرية ﺗﺸﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ وﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺻﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ"، مؤكدا ان "اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻔﺎﺣﺺ ﻓﻲ المركز ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ". ولفت المصدر الى ان "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻌﻤﻮم ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺒــﻼد، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ اﻻول ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت"، مضيفا ان "المركز الثاني ﺳــﻴــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻻﺧﺮى ﻋــــﺪا اﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن، حيث ﺗــﻤــﺖ ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ المركزين ﺑﺠﻤﻴﻊ المستلزمات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ راﺣﺔ الفاحصين واﻟﻠﺠﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﺒﺎردة والمولدات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ المركزين ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺼﺮا ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻳﺎم اﻟﻌﻄل".





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