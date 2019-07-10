المرور تصدر توضيحا بشأن حصول اكتظاظ باحد مواقع التسجيل

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توضيحا بشأن ما نشر عن حصول اكتظاظ باحد مواقع التسجيل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما نشر من صور هو اكتظاظ المراجعين في احد مواقع التسجيل، فأن مدير المرور العام اطلع عليها، وتبين انها بسبب الرسوم"، مبينة انه "كما هو معروف فأن الرسوم والجباية تغلق الساعة 12 ظهرا في المواقع".

واضافت انه "بعد حصول الموافقات الرسمية تم تمديد العمل بأستلام الرسوم لغاية الساعة السادسة مساءً"، مشيرة الى انه "بخصوص المقابلات فقد امر مدير المرور ان تكون يوميا وعلى مدار الأسبوع في مديرية المرور العامة /قسم العلاقات والإعلام بأستقبال المواطنين".

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وتابعت انه "تم السماح بأدخال الهواتف النقالة الى كافة المواقع وتوابع مديرية المرور العامة".

ونشرت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير طويلة من المراجعين في دائرة تسجيل مرور التاجيات.