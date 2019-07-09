علي رحيم يقتل الصقور ويقود النوارس للتحليق فوق سماء بغداد

رياضة 2019-07-09 | 20:51 6,506 مشاهدة قاد البديل علي رحيم، فريقه الزوراء للفوز على القوة الجوية بهدف دون رد في لقاء الكلاسيكو، الذي اقيم على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. رحيم استطاع ان يسجل هدف اللقاء الوحيد بعد ان استغل كرة عرضية من زميله مصطفى محمد، لينفذ مقصية رائعة سكنت اسفل الزاوية اليسرى من الحارس محمد كاصد في الدقيقة 87، ليقتل حلم الصقور بالمنافسة على لقب الدوري الممتاز.



الفوز منح النوارس 3 نقاط، حيث رفع رصيده الى النقطة 61 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 78 في وصافة الترتيب. المحرر: محمد خليل

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