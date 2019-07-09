العثور على جثة شيخ عشيرة قضى ذبحا داخل منزله جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة شيخ عشيرة ومختار في قضاء اليوسفية مقتول داخل منزله (ذبحا) من قبل مجموعة مسلحة لاذت بالفرار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

