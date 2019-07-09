صحيفة: مصر توقف ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

أفادت صحيفة "العربي الجديد"، الثلاثاء، بقيام مصر بتوقيف ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترفع علم أوكرانيا وتحمل نفطا إيرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها، إن "الناقلة كانت ترفع العلم الأوكراني، وتحمل نفطاً إيرانياً، لدى مرورها من قناة السويس منذ نحو 10 أيام".
وأضافت المصادر، أن "الإجراء المصري جاء تنفيذا للعقوبات الأمريكية على إيران".
وأشارت إلى أن "اتصالات رسمية جرت بين القاهرة وطهران، استفسرت فيها الأخيرة عن توقيت الإجراء المصري، في وقت كانت العلاقات بين الطرفين تشهد تواصلاً غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة".
وأضافت المصادر، أن "الإجراء المصري جاء تنفيذا للعقوبات الأمريكية على إيران".
وأشارت إلى أن "اتصالات رسمية جرت بين القاهرة وطهران، استفسرت فيها الأخيرة عن توقيت الإجراء المصري، في وقت كانت العلاقات بين الطرفين تشهد تواصلاً غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة".
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