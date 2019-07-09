ثلاث دول أوروبية تدعو إيران للعودة عن خرقها للاتفاق النووي

دعت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، طهران إلى العودة عن خرقها للاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع.
وأضاف الدول الثلاث، أن "إيران عليها أن تتصرف وفقا لذلك عبر التراجع عن هذه الأنشطة والعودة فورا للالتزام التام بالاتفاق النووي".
وأشارت إلى "ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة المشتركة المشرفة على الاتفاق المؤلفة من الدول المشاركة فيه".
وجاء قرار إيران بتخطي سقف تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي بعد اكثر من عام على انسحاب واشنطن منه.
وتخطّت مخزونات إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب سقف 300 كيلوغرام المحدد في الاتفاق النووي المبرم في فيينا.
والاثنين، أعلنت طهران أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5 في المئة على الأقل، علما أن الاتفاق يحدد نسبة 3,67 في المئة سقفا لتخصيب اليورانيوم وقد هددت باتخاذ تدابير إضافية في غضون "60 يوما" إن لم تُلبّ مطالبها.
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