رسمياً.. الزوراء يشارك في البطولة العربية للاندية الابطال 2020

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، ارسل الينا كتاباً من الاتحاد العربي، يؤكد فيه موافقة الاخير على مشاركة الزوراء في بطولة الاندية العربية (كأس الملك محمد السادس) لموسم 2019/ 2020".واوضح رشيد، أن "الاتحاد العربي طالبنا بتسمية ممثل النادي في قرعة البطولة التي ستجري في السابع والعشرين من شهر تموز الجاري".

وكان الاتحاد العربي، قد ارسل كتاباً سابقاً الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يبلغه فيه عن مشاركة فريقي الشرطة والقوة الجوية في البطولة.

وتقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي لاضافة الزوراء في البطولة وبعد موافقة الاتحاد العربي رسمياً اليوم، سيشارك العراق بثلاثة اندية في البطولة العربية "كأس الملك محمد السادس" وهم: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.

