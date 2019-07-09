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2019-07-09 | 17:06
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تلقى نادي الزوراء الرياضي، خبراً ساراً قبيل مباراة الكلاسيكو امام القوة الجوية ضمن الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
واوضح رشيد، أن "الاتحاد العربي طالبنا بتسمية ممثل النادي في قرعة البطولة التي ستجري في السابع والعشرين من شهر تموز الجاري".
وكان الاتحاد العربي، قد ارسل كتاباً سابقاً الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يبلغه فيه عن مشاركة فريقي الشرطة والقوة الجوية في البطولة.
وتقدم اتحاد الكرة بطلب رسمي لاضافة الزوراء في البطولة وبعد موافقة الاتحاد العربي رسمياً اليوم، سيشارك العراق بثلاثة اندية في البطولة العربية "كأس الملك محمد السادس" وهم: الشرطة والقوة الجوية والزوراء.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الزوراء يشارك في البطولة العربية للاندية الابطال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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