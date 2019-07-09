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مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث سير في النجف

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع واصابة ستة اشخاص بحادث سير في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير مروع وقع، عصر اليوم، على طريق مشخاب – مناذرة، ما اسفر عن مصرع شخصين وجرح اربعة آخرين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكف عن اسمه، أن "الاسعاف الفوري والدفاع المدني يشاركان لانقاذ من سقطوا في النهر".

 

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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