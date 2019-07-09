مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث سير في النجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير مروع وقع، عصر اليوم، على طريق مشخاب – مناذرة، ما اسفر عن مصرع شخصين وجرح اربعة آخرين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكف عن اسمه، أن "الاسعاف الفوري والدفاع المدني يشاركان لانقاذ من سقطوا في النهر".