مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث سير في النجف

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع واصابة ستة اشخاص بحادث سير في النجف.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكف عن اسمه، أن "الاسعاف الفوري والدفاع المدني يشاركان لانقاذ من سقطوا في النهر".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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