بعد اجتماع اتحادي وزاري.. انفراج ازمة رواتب موظفي اتحاد الكرة

مسعود وعدد من اعضاء اتحاد الكرة، عقدوا اجتماعاً موسعاً مع وزير الشباب والرياضة احمد رياض في مبنى الوزارة، صباح اليوم.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إنه "التقيت اليوم رفقة وفد من اتحاد الكرة ضم كل علي جبار وكامل زغير ومالح مهدي، بوزير الشباب والرياضة احمد رياض من اجل مناقشة الدعم الماي من قبل الوزارة للاتحاد".



واوضح أن "وزير الشباب والرياضة وافق على جميع مطالب اتحاد الكرة، ووعد باطلاق رواتب موظفي الاتحاد في غضون الـ48 ساعة المقبلة".

يذكر أن رواتب موظفي اتحاد الكرة، تأخرت بسبب تقاطعات العمل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية وتشكيل لجنة رقابية للاشراف على تمويل الاتحادات الرياضية.

