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2019-07-09 | 16:51
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اكد رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الثلاثاء، ان ازمة رواتب موظفي الاتحاد انتهت بعد لقاء وزير الشباب والرياضة احمد رياض.
وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إنه "التقيت اليوم رفقة وفد من اتحاد الكرة ضم كل علي جبار وكامل زغير ومالح مهدي، بوزير الشباب والرياضة احمد رياض من اجل مناقشة الدعم الماي من قبل الوزارة للاتحاد".
واوضح أن "وزير الشباب والرياضة وافق على جميع مطالب اتحاد الكرة، ووعد باطلاق رواتب موظفي الاتحاد في غضون الـ48 ساعة المقبلة".
يذكر أن رواتب موظفي اتحاد الكرة، تأخرت بسبب تقاطعات العمل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية وتشكيل لجنة رقابية للاشراف على تمويل الاتحادات الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع اتحادي وزاري.. انفراج ازمة رواتب موظفي اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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