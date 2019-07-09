بالفيديو: عشائر ذي قار تصدر وثيقة تخلّي مسؤولية المسعف من التبعات العشائرية

تفاقم خطورة الحوادث المرورية جعل البعض يتردد في اسعاف المتضررين منها خشية المحاسبة والملاحقة العشائرية. وقد وقّع شيوخ العشائر في ذي قار، وثيقة تنص على تخلية المسؤولية عن مسعفي المتضررين كنوعٍ من الاطمئنان في عدم التعرض لهم.
لم تكتف الحوادث المرورية في ذي قار بمقتل المئات فحسب، بل ان عشرات المصابين جراءها يبقون من دون ان يسعفهم أحد بسبب العادات العشائرية التي تحمل المسعف مسؤولية ما يؤول اليه حال المصاب. وهذا ما حدا بكثيرين لتجنب تقديم المساعدة للمصابين، الامر الذي دعا بعض عشائر ذي قار الى اصدار وثيقة تخلي مسؤولية المسعف من التبعات العشائرية.
ورحّب مواطنون في المحافظة بهذه الخطوة التي عدوها انقاذا لأرواح المواطنين، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتصديق على هذه الوثيقة وعدّها قانونا يعاقب عليه المخالف.
وكانت محافظة ذي قار قد سجلت في وقت سابق أكثر من 1600 إصابة بحوادث السير، توفي عدد منها متأثرا بجروحه جراء عدم اسعافه مبكرا.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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