نائب: ماضون باستجواب وزير الكهرباء لعدم ايفائه بالوعود وتراجع واقع الخدمة

كشف عضو مجلس النواب نايف الشمري، الثلاثاء، عن جمع تواقيع بغية استجواب وزير الكهرباء على خلفية تراجع الخدمة المقدمة وعدم الايفاء بالوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق لتحسين وضع المنظومة الكهربائية بالبلد.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدة استضافات قام بها مجلس النواب لوزير الكهرباء لمناقشة وضع الكهرباء بالبلد، وقد حذرنا حينها من خطورة عدم اتخاذ اجراءات فعلية لتحسين واقع الهرباء بعد مجئ فصل الصيف"، مبينا انه "ورغم التحذيرات المستمرة من قبلنا والمبالغ التي رصدت للوزارة لكن ما يجري على الارض هو تراجع الخدمات بدل تقدمها ماجعل وضع المواطن اكثر سوء واضيفت اعباء عليه فوق الاعباء السابقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصيف العراق اللاهب".



واضاف الشمري، ان "وزير الكهرباء لم يفِ بما وعد ولم ينفذ من الخطة التي قدمها أي شيء يذكر، ما يجعلنا ملزمين امام جماهيرنا لجمع تواقيع تدعم التواقيع السابقة التي جمعت من نواب اخرين لاستجواب وزير الكهرباء باقرب فرصة ممكنة"، مشددا على اننا "مستمرين بجمع تواقيع اكثر للحصول على الاغلبية المطلقة فلا يمكننا السكوت عن هكذا وضع ولا نجد أي مبررات لاخفاق الوزير خصوصا والوزارة عموما، بالتالي فان خيار الاستجواب ومن ثم الاقالة هو الخيار الانسب لوضع حد لتلك العشوائية بعمل وزارة الكهرباء".

