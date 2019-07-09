نائب: الحكمة والنصر كتلتا معارضة ولا مبرر لديهما لعرقلة تمديد عمل الدرجات الخاصة

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك اكثر من اربعة الاف درجة خاصة بالعراق تعمل بالوكالة، وكان ايقاف عمل تلك الدرجات واجب التطبيق بحسب الموازنة في الثلاثين مع حزيران الماضي"، مبينا ان "الحكومة لم تستطع حسم الا 6-7 درجات من العدد الكلي ما يعني دخول الدولة العراقية في حالة شلل تام بحال الاصرار على الموعد".واضاف أن "البرلمان أصبح أمام أمر واقع ولدينا يقين بان الحكومة تلاقي مشاكل في استحقاقات الكتل السياسية والحزبية والمكوانتية والمنصوص عليها بالمادة تاسعا من الدستور"، لافتا الى ان "الكتل السياسية وصلت الى قناعة باهمية التمديد للحكومة لغاية 24 تشرين الاول المقبل لمنحها الوقت الكافي لحسم تلك الدرجات واختيار شخصيات نزيهة وكفوءة لشغل تلك الدرجات، وبنفس الوقت استمرار عمل مؤسسات الدولة دون توقف".وتساءل العيساوي، "ماهي مبررات واسباب اعتراض كتلتي الحكمة والنصر على التمديد؟"، مشددا على ان "المعارضة في العراق لاتذهب باتجاه تقويم عمل الحكومة وهنالك عراقيل يتم وضعها في طريق حكومة عادل عبد المهدي من بينها للانصاف عراقيل شرعية واخرى غير مشروعة بالنسبة للكتل".

وأكد أن "الحكمة والنصر هما معارضة بالبرلمان بالتالي فهما يسعيان لتعطيل اي مشروع يهم الحكومة الحالية، كي تكون هذه الحكومة عرجاء وتظهر امام الشعب العراقي بانها حكومة ضعيفة وليست قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب".

وكان نواب تحالف النصر قد انسحبوا من جلسة التصويت على تعديل قانون الموازنة وتمديد فترة عمل الدرجات الخاصة يقابلهم مقاطعة نواب الحكمة للتصويت على التعديل.

