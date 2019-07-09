نائب: الحكمة والنصر كتلتا معارضة ولا مبرر لديهما لعرقلة تمديد عمل الدرجات الخاصة

اعتبر النائب عن كتلة تحالف القوى فالح العيساوي، الثلاثاء، كتلتي الحكمة والنصر بانها معارضة داخل مجلس النواب ويسعيان لتعطيل اي مشروع يهم الحكومة الحالية، متساءلاً عن مبررات معارضتهما على تمديد عمل الدرجات الخاصة ومنح الفرصة الكافية للحكومة لاختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل تلك الدرجات.
واضاف أن "البرلمان أصبح أمام أمر واقع ولدينا يقين بان الحكومة تلاقي مشاكل في استحقاقات الكتل السياسية والحزبية والمكوانتية والمنصوص عليها بالمادة تاسعا من الدستور"، لافتا الى ان "الكتل السياسية وصلت الى قناعة باهمية التمديد للحكومة لغاية 24 تشرين الاول المقبل لمنحها الوقت الكافي لحسم تلك الدرجات واختيار شخصيات نزيهة وكفوءة لشغل تلك الدرجات، وبنفس الوقت استمرار عمل مؤسسات الدولة دون توقف".
وتساءل العيساوي، "ماهي مبررات واسباب اعتراض كتلتي الحكمة والنصر على التمديد؟"، مشددا على ان "المعارضة في العراق لاتذهب باتجاه تقويم عمل الحكومة وهنالك عراقيل يتم وضعها في طريق حكومة عادل عبد المهدي من بينها للانصاف عراقيل شرعية واخرى غير مشروعة بالنسبة للكتل".
وأكد أن "الحكمة والنصر هما معارضة بالبرلمان بالتالي فهما يسعيان لتعطيل اي مشروع يهم الحكومة الحالية، كي تكون هذه الحكومة عرجاء وتظهر امام الشعب العراقي بانها حكومة ضعيفة وليست قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب".
وكان نواب تحالف النصر قد انسحبوا من جلسة التصويت على تعديل قانون الموازنة وتمديد فترة عمل الدرجات الخاصة يقابلهم مقاطعة نواب الحكمة للتصويت على التعديل.
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