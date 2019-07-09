رئاسة البرلمان تبحث مع رؤساء الكتل تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات

بحثت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، مع رؤساء الكتل النيابية تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، معتبرة ان القانون "المرآة الحقيقية لفلسفة النظام السياسي".
واضاف المكتب، أن "الكعبي عزى اهمية قانون انتخابات مجالس المحافظات الى كونه المرآة الحقيقية لفلسفة النظام السياسي وتبوء ابناء المحافظة شؤون ادارة محافظاتهم ونقل تطلعات ابنائها واحتياجات المدن لمرحلة التطبيق على ارض الواقع، فضلا عن انهم سيكونون احد اهم وسائل تنفيذ الاستراتيجيات المركزية والخطط التي تسعى اليها الدولة بشكل عام لتطوير الاقتصاد والقطاعات الاخرى".
ونقل المكتب تشديد الكعبي على "ضرورة احتواء القانون بنود تضمن ترشح شخوص أكفاء يتمتعون بمقومات النجاح ويدينون بالولاء للعراق ومحافظاتهم ويمثلون ابناء مدنهم ويحققون مطالبهم الخاصة بتامين الخدمات وتحقيق تنمية حقيقية لمناطقهم، كما يجب تشريع قانون رصين وواضح وغير مبهم ولا يحتاج الى تعديل بين فترة واخرى لوجود ثغرات ضمن بنوده".
ولفت الى المكتب، الى ان "الاجتماع شهد مناقشة اهم التعديلات التي جرى الاتفاق عليها بشان مشروع التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018".
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