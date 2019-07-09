الحلبوسي 'يتعهد' للامي بإعادة إطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

أعلنت نقابة الصحفيين، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "تعهد" لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي بإعادة إطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء "المتوقفة منذ أربعة أعوام".
وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعهد لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي بإطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء التي توقفت منذ أربع سنوات".
وأضاف البيان، أن الحلبوسي "أكد أنه سيعمل على زيادة مبلغها (المنحة) تقديرا لعطائهم وابداعهم وتضحياتهم الوطنية، وعبر عن دعم البرلمان للنخب العراقية في مختلف المجالات".
وأضاف البيان، أن الحلبوسي "أكد أنه سيعمل على زيادة مبلغها (المنحة) تقديرا لعطائهم وابداعهم وتضحياتهم الوطنية، وعبر عن دعم البرلمان للنخب العراقية في مختلف المجالات".
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