نائب يدعو عبد المهدي إلى 'تجديد أو سحب الثقة' عن وزير الاتصالات

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الاتصالات نعيم الربيعي مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وأداءه ضعيف في عمله ولم يقدم شيئاً للاتصالات بل على العكس كان الأداء في تراجع والديون على الوزارة تزايدت بدل دعم خزينة الدولة"، مبيناً أن "الوزير انتخب في وقت استثنائي، وقد وعدنا رئيس الوزراء حينها بإعادة النظر بكل وزير تظهر عليه مؤشرات سلبية".وأضاف عليوي، أن "الربيعي عليه مؤشرات سلبية عديدة، والكابينة الوزارية اليوم أصبحت شبه مكتملة"، داعيا رئيس الوزراء إلى "الوفاء بما وعد وإرسال اسم وزير الاتصالات بكتاب رسمي إلى البرلمان للتصويت على تجديد أو سحب الثقة عنه واستبداله بشخصية أكثر كفاءة".

وتابع، أن "العراق بحاجة إلى النهوض بالخدمات العامة للمواطن لا أن يكون هناك وزيراً غير كفوء يكون ضرراً على خدمات المواطن"، مؤككداً أننا "كنا وما زلنا من الداعمين للحكومة لتقديم أفضل الخدمات".



وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز كشف، الخميس (4 تموز 2019)، عن وجود توجه نيابي لسحب الثقة عن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عازياً ذلك إلى وجود عدة "مؤشرات" بحق الوزير.