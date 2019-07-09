مسلحون يسلبون صاحب صيرفة مبلغ 68 مليون دينار وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مسلحين سلبوا صاحب مكتب للصيرفة مبلغ 68 مليون دينار وسط البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين سلبوا صاحب مكتب للصيرفة مبلغ 68 مليون دينار أثناء خروجه من أحد المصارف وسط محافظة البصرة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".



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