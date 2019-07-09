اتلاف بيض ايراني فاسد في الفلوجة

اعلنت دائرة مكافحة الجريمة المنظمة الفلوجة، الثلاثاء، عن اتلاف بيض ايراني فاسد في القضاء. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، ان "مفارزها ضبطت شحنة من مادة البيض الايراني منتهي الصلاحية وغير صالح الاستهلاك البشري في الفلوجة". واضافت انه "تم اتلافه وفق اوامر قضائية". Advertisements



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