فيديو يوثق عملية سرقة هاتف بطريقة وحشية

وثّق شريط فيديو عملية سرقة بطريقة وحشية تعرضت لها فتاة في مدينة عنابة شرقي الجزائر. ويظهر الفيديو شابين كانا على متن سيارة، قاما بجر الفتاة وسط الطريق بعدما أقدما على سرقة هاتفها النقال وسط الطريق في ولاية عنابة شرقي الجزائر. وأثار الفيديو استهجان آلاف المواطنين الذين استنكروا العملية وطالبوا بالبحث عن المجرمين وتقديمهم أمام العدالة.



يذكر أن العملية هي الثانية التي تشهدها المدينة منذ بداية العام، إذ شهدت قبل شهرين عملية سرقة فتاة وجرها بواسطة دراجة نارية. يذكر أن العملية هي الثانية التي تشهدها المدينة منذ بداية العام، إذ شهدت قبل شهرين عملية سرقة فتاة وجرها بواسطة دراجة نارية.



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