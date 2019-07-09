أمل حجازي تثير الجدل بسبب لباس السباحة (صورة)

أعربت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ على عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي.
ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على "تويتر" صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من المسابح، وقالت: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع".
يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.
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