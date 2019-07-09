محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في هذه المناطق

وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، بإزالة التجاوزات الموجودة على الاراضي الزراعية في منطقتي هور رجب وكويريش التابعة لناحية الرشيد.

وقال الجزائري في بيان صدر على هامش استقباله عضو مجلس النواب وحدة الجميلي برفقة وفد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية، وتلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم بحث موضوع شح الماء الصالح للشرب في الناحية وكذلك التجاوزات على بحيرات الري وعدم وصول المياه الى الاراضي الزراعية والبساتين".

Advertisements

وشدد الجزائري على "ضرورة "إزالة هذه التجاوزات بالتعاون مع الاجهزة الامنية ووزارتي الزراعة والموارد المائية".

من جهتها، اشادت النائب الجميلي "بدور المحافظ وحرصه الكبير على دعم جميع الجوانب سيما الخدمية والزراعية والاقتصادية ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا"، مشيرة الى "ضرورة تواصل الحكومة المركزية مع محافظة بغداد من اجل خدمة الصالح العام".