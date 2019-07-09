نائب يتهم رئيس جامعة بابل بـ'إقصاء كفاءات' واتخاذ إجراءات 'انتقائية'

اتهم النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، الثلاثاء، رئيس جامعة بابل باتخاذ إجراءات "انتقائية وبعيدة عن المهنية"، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة "أقصى بعض الكفاءات" من عمداء الكليات "خارج الضوابط".
وقال السلطاني في حديث لـ الخليج 365، إن "الإجراءات التي يتبعها رئيس جامعة بابل انتقائية وبعيدة كل البعد عن المهنية من خلال إصداره عدداً من الأوامر الإدارية في إقصاء بعض الكفاءات من عمداء الكليات في الجامعة خارج الضوابط الإدارية، إضافة إلى عدم المهنية في العمل واستخدام الصلاحيات لقضايا بعيدة كل البعد عن مصلحة الجامعة والطلبة".
وأضاف السلطاني، أن "بابل أصبحت اليوم محط أنظار الجميع بعد اختيار مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي، ما يجعل تظافر الجهود بين جميع المؤسسات العاملة أمراً ضرورياً لإنجاح المهمة ونعتقد أن جامعة بابل كونها الصرح العلمي بالمحافظة وسيكون عليها واجباً كبيراً بهذا المجال، ما يجعلنا بحاجة لتفعيل دورها بشكل أكبر واختيار الشخصيات الكفوءة والقادرة على التصدي لحجم المهام في قيادتها".
وأضاف السلطاني، أن "بابل أصبحت اليوم محط أنظار الجميع بعد اختيار مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي، ما يجعل تظافر الجهود بين جميع المؤسسات العاملة أمراً ضرورياً لإنجاح المهمة ونعتقد أن جامعة بابل كونها الصرح العلمي بالمحافظة وسيكون عليها واجباً كبيراً بهذا المجال، ما يجعلنا بحاجة لتفعيل دورها بشكل أكبر واختيار الشخصيات الكفوءة والقادرة على التصدي لحجم المهام في قيادتها".
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