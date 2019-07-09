للحصول على بطن مسطح إليك هذا المشروب السحريّ!

ويحتوي الثوم على مادة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وعلى الحد من احتمال الإصابة بأمراض القلب. كما يسمح تناوله بتحفيز الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.

فهذان المكونان يتمتعان بخصائص مطهرة تساعد الجسم على التخلص من السموم كما تحسن عمل الكبد والقولون.

وينصح الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن بتناول مشروب يحتوي على الثوم والليمون لأنه يشكل قاطع شهية فعالاً.

كيف يتم تحضيره؟



ويحتاج هذا إلى رأسين من الثوم وعصير حبتي ليمون ونصف ليتر من الماء. ولذلك يقشر الثوم ويطحن جيداً ويقطع الليمون من دون تقشيره.يوضع الماء في وعاء ويضاف إليه الثوم والليمون ويترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك تتم تصفيته ويترك ليبرد قليلاً قبل تناول القليل منه 3 مرات يومياً.