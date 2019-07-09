للحصول على بطن مسطح إليك هذا المشروب السحريّ!

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تعتبر حيلة شراب الليمون والثوم من الطرق التقليدية التي تساعد على محاربة الكثير من انواع الالتهابات.
ويحتوي الثوم على مادة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وعلى الحد من احتمال الإصابة بأمراض القلب. كما يسمح تناوله بتحفيز الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.
وينصح الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن بتناول مشروب يحتوي على الثوم والليمون لأنه يشكل قاطع شهية فعالاً.
كيف يتم تحضيره؟
يوضع الماء في وعاء ويضاف إليه الثوم والليمون ويترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.
بعد ذلك تتم تصفيته ويترك ليبرد قليلاً قبل تناول القليل منه 3 مرات يومياً.
ولحرق الدهون بطريقة فعالة ينصح بتناول الشراب خلال الوجبات الـ3 الرئيسية لمدة 3 ايام فقط والتوقف لمدة أسبوع ثم تكرار الوصفة. ويشار إلى أنه يمكن إضافة القليل من العسل لتخفيف الطعم الحاد.
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