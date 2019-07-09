تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، صورا لدائرة الجوازات في محافظة البصرة. وبحسب ما ذكره الناشطون ان "مكتب الجوازات الرئيسي في منطقة الطويسة بالبصرة تشهد زخما كبيرا للمراجعين""، مطالبين بـ"فتح مكتب جوازات جديد في مركز المحافظة". من جانبها اكد مراسل ان درجة الحرارة تتجاوز الـ50 درجة والمواطنين يشكون من تاخر انجاز معاملاتهم، مشيرا الى ان المواطنين هددوا بالخروج في تظاهرات اذا استمر هذا الوضع السيء. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حال دائرة الجوازات في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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