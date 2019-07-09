نائب يكشف عن الاسباب الرئيسية بازدحام السجون في نينوى

كشف النائب عن نينوى احمد مدلول الجربا، الثلاثاء، عن الاسباب الرئيسية بازدحام السجون في نينوى، مبينا ان نينوى لو كانت تضم 70 ألف ارهابي، لما استطاعت القوات الامنية من تحريرها.

وقال الجربا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاسباب الرئيسية بازدحام السجون في محافظة نينوى، ليس بسبب المطلوبية للاشخاص الموقوفين بل هو بسبب تشابه الاسماء الكارثي من جهة، والشكاوى الكيدية من جهةً ثانية".

واضاف "اما بخصوص الـ 70 ألف مذكرت قبض بحق اشخاص من اهل نينوى وتدعي بعض الاحهزة الامنية انهم ارهابيين، فانا أقول ان هذا الرقم مبالغ به جداً جداً جداً"، مشيرا الى انه "لايوجد هكذا عدد من الإرهابيين في نينوى".

وتابع "لو كانت المحافظة تضم 70 ألف ارهابي، لما استطاعت القوات الامنية من تحريرها ولكانت نينوى لحد هذه اللحظة ترزح تحت سطوة مجاميع تنظيم داعش الإجرامية والساقطة".

كشف النائب شيروان الدوبرداني، امس الاثنين، عن وجود نحو ٧٠ الف مذكرة قبض في محافظة نينوى بحق الارهابيين دون تنفيذ، عازيا السبب لعدم وجود مساحة كافية لاحتجازهم.