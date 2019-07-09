وفد وزاري فلسطيني يزور العراق الاثنين المقبل

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء، ان وفد من بلاده سيزور العراق الاثنين المقبل.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن أشتية قوله ان "هناك وفداً وزارياً سيتوجه إلى العراق يوم الاثنين المقبل من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون".
وأضاف أن "الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس محمود عباس لفتح كل ما هو ممكن من آفاق للتعاون وتعزيز العمق العربي في الاستراتيجية الرامية للانفكاك من التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي".
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